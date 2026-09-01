En esta noticia

Durante este martes, 1 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 6133 (Cristo).

 1°6133 11°3641 
 1905  12°1745
 3°1048  13°6938 
 5108  14°4463 
 3092  15°5745 
 6°1597  16°4404
 7523  17°3027 
 9556  18°8030 
 1221  19°1910 
 10°2844 20°1535 

Te puede interesar

Confirmado | Brasil, Paraguay y Perú prohibirán el ingreso y salida de todas las personas que hayan retrasado este trámite del pasaporte

Te puede interesar

Por orden del Registro Civil, se negará el trámite común del acta de nacimiento a los recién nacidos que estén en esta situación

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Confirmado| Brasil, Venezuela y Paraguay impedirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Te puede interesar

Confirmado en el decreto 437/2011: eliminarán todas las licencias de conducir que formen parte de esta lista