Durante este martes, 1 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 6133 (Cristo).

1° 6133 11° 3641 2° 1905 12° 1745 3° 1048 13° 6938 4° 5108 14° 4463 5° 3092 15° 5745 6° 1597 16° 4404 7° 7523 17° 3027 8° 9556 18° 8030 9° 1221 19° 1910 10° 2844 20° 1535

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.