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Este lunes, 31 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1552 (Madre e hijo).

 1°1552 11°6090 
 4931  12°6956
 3°7277  13°1799 
 4477  14°2637 
 1146  15°4516 
 6°5362  16°1508
 0883  17°6677 
 1277  18°6955 
 6759  19°7260 
 10°7070 20°7489 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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