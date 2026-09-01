Este lunes, 31 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1552 (Madre e hijo).

1° 1552 11° 6090 2° 4931 12° 6956 3° 7277 13° 1799 4° 4477 14° 2637 5° 1146 15° 4516 6° 5362 16° 1508 7° 0883 17° 6677 8° 1277 18° 6955 9° 6759 19° 7260 10° 7070 20° 7489

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.