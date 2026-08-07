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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 7 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.
En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6087 - Piojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto
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|0845
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|1500
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|7059
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|6064
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|8058
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|1734
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|9802
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|7490
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|0531
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|4536
|19°
|2887
|10°
|9378
|20°
|4202
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, estrés y la sensación de estar invadido por pequeños problemas o personas tóxicas.
También puede señalar necesidad de limpieza emocional y de poner límites; si los eliminas en el sueño, indica recuperación del control y alivio.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.