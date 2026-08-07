En esta noticia ¿Qué significa soñar con piojos?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 7 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6087 - Piojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

1° 6087 11° 5263 2° 2297 12° 7903 3° 0845 13° 5567 4° 5548 14° 1500 5° 7059 15° 6064 6° 8058 16° 5327 7° 1734 17° 9802 8° 7490 18° 0531 9° 4536 19° 2887 10° 9378 20° 4202

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, estrés y la sensación de estar invadido por pequeños problemas o personas tóxicas.

También puede señalar necesidad de limpieza emocional y de poner límites; si los eliminas en el sueño, indica recuperación del control y alivio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.