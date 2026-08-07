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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 7 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6087 - Piojos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

 1°6087 11°5263
 2297  12°7903
 3°0845 13°5567 
 5548  14°1500 
 7059  15°6064 
 6°8058  16°5327
 1734  17°9802 
 7490  18°0531 
 4536  19°2887 
 10°9378 20°4202 

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¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, estrés y la sensación de estar invadido por pequeños problemas o personas tóxicas.

También puede señalar necesidad de limpieza emocional y de poner límites; si los eliminas en el sueño, indica recuperación del control y alivio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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