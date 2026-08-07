El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

Los beneficiarios de pensiones y planes sociales en Colombia deberán atravesar por un mecanismo de verificación para mantener el cobro de sus ayudas económicas. El Gobierno Nacional llevará a cabo visitas a domicilio para constatar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales, en el marco de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o debido a errores administrativos.

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), organismo responsable de gestionar los programas sociales en el país, sostiene vigente su política de control y ha incrementado la exigencia en este aspecto, dentro de un contexto de ampliación del sistema de protección social.

El objetivo del Estado con la implementación y cumplimiento de esta medida se relaciona con el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia en la distribución de recursos públicos, además de garantizar que las transferencias monetarias lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

En años recientes, se han identificado deficiencias en las bases de datos y registros que han facilitado pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o a quienes no cumplen con los criterios vigentes, lo que ha generado desconfianza en sectores de la ciudadanía y una demanda por un mayor control.

Anna Bizon

¿De qué manera se lleva a cabo el operativo puerta a puerta?

El plan del Gobierno de Colombia contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

¿Quiénes son los beneficiarios del operativo de verificación?

El operativo incluye, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

¿Cómo se gestiona un pago no autorizado en programas sociales?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas fallecidas o que no cumplan requisitos— las entidades encargadas procederán a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Asimismo, se llevan a cabo auditorías internas y externas para examinar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Este proceso busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto de creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué instrumentos emplea el Gobierno de Colombia para prevenir fallas administrativas?

El Gobierno, además del operativo de campo, se dedica a la integración y modernización de bases de datos públicas. Se están realizando mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que conlleva la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas son imprescindibles para reducir los errores administrativos que podrían ocasionar pagos indebidos de forma no intencional. Esta estrategia busca, además, robustecer los procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.

Verificación inclusiva: primero ciudades luego zonas rurales

Los procesos de verificación iniciarán en las ciudades más grandes del país y se extenderán a áreas rurales en los próximos meses.

El Gobierno busca asegurar un enfoque inclusivo, alcanzando a los beneficiarios vulnerables que requieren mayor atención en este ejercicio de control.

Expertos advierten que esta iniciativa no solo busca reducir el riesgo de fraudes, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de protección social. Las autoridades apelan a la colaboración de los beneficiarios para que se presenten durante las visitas y contribuyan a que el proceso se realice de manera efectiva.