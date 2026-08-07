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Este viernes, 7 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4901 - Agua
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto
|1°
|4901
|11°
|7794
|2°
|1958
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|0049
|3°
|4438
|13°
|7057
|4°
|4477
|14°
|6199
|5°
|5625
|15°
|9294
|6°
|5714
|16°
|2888
|7°
|3151
|17°
|4980
|8°
|6034
|18°
|3053
|9°
|4546
|19°
|2222
|10°
|7511
|20°
|8586
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con Agua simboliza tus emociones y procesos de limpieza interna; agua clara indica calma y claridad y agua turbia sugiere confusión.
El movimiento importa: aguas quietas hablan de estabilidad, mientras que aguas agitadas señalan cambios intensos o desbordes emocionales.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.