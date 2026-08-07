Este viernes, 7 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4901 - Agua

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

1° 4901 11° 7794 2° 1958 12° 0049 3° 4438 13° 7057 4° 4477 14° 6199 5° 5625 15° 9294 6° 5714 16° 2888 7° 3151 17° 4980 8° 6034 18° 3053 9° 4546 19° 2222 10° 7511 20° 8586

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con Agua simboliza tus emociones y procesos de limpieza interna; agua clara indica calma y claridad y agua turbia sugiere confusión.

El movimiento importa: aguas quietas hablan de estabilidad, mientras que aguas agitadas señalan cambios intensos o desbordes emocionales.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.