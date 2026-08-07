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Este viernes, 7 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 7 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4901 - Agua

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 7 de agosto

 1°4901 11°7794
 1958  12°0049
 3°4438 13°7057 
 4477  14°6199 
 5625  15°9294 
 6°5714  16°2888
 3151  17°4980 
 6034  18°3053 
 4546  19°2222 
 10°7511 20°8586 

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¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con Agua simboliza tus emociones y procesos de limpieza interna; agua clara indica calma y claridad y agua turbia sugiere confusión.

El movimiento importa: aguas quietas hablan de estabilidad, mientras que aguas agitadas señalan cambios intensos o desbordes emocionales.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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