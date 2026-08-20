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Guardar dólares en efectivo en casa requiere tomar ciertas precauciones para evitar que los billetes se deterioren con el paso del tiempo. En este contexto, el papel de aluminio aparece como una alternativa casera que algunas personas utilizan para protegerlos y conservarlos en mejores condiciones.
Sin embargo, esconder los dólares debajo del colchón no garantiza su correcta conservación. Factores como las manchas, la humedad y otros daños pueden afectar el estado de los billetes, por lo que resulta importante conocer cuáles son las medidas más adecuadas para mantenerlos protegidos dentro del hogar.
¿Qué factores pueden deteriorar un billete?
Los dólares en efectivo pueden sufrir distintos tipos de deterioro con el paso del tiempo, sin importar de qué denominación se trate. Entre los factores que pueden afectar con mayor frecuencia el estado de los billetes se encuentran:
- Insectos y roedores: tienen la capacidad de perforar o destruir los billetes.
- Humedad: lo ideal es un ambiente con entre 30% y 55% de humedad; niveles superiores pueden propiciar el crecimiento de hongos.
- Calor: la temperatura recomendada oscila entre 10 y 20 °C; el exceso puede ocasionar manchas.
- Contacto con metales (joyas, monedas, clips): estos pueden oxidarse y manchar el papel.
- Tinta (lapiceras): tiene el potencial de transferirse y arruinar los billete
¿Cómo conservar dólares y evitar su deterioro?
Para prevenir inconvenientes relacionados con los dólares en efectivo, es recomendable seguir ciertas sugerencias prácticas:
- Sumá bolsas antihumedad (gel de sílice) para absorber la humedad.
- Envolvelos en papel blanco o aluminio para protegerlos de la humedad.
- Armá fajos prolijos y sujetalos con fajas autoadhesivas (no gomitas ni clips).
- Guardalos en bolsas herméticas tipo zip (sin PVC).
Usos y aplicaciones del aluminio
En esta situación específica, es de suma importancia resguardarlos de la humedad y el deterioro. Además, actúa como un ritual de Feng Shui que favorece la atracción de la abundancia y la salvaguarda de la economía del hogar.
- Es esencial implementar medidas adecuadas para su protección.
- La práctica del Feng Shui puede contribuir positivamente en este aspecto.