Guardar dólares en efectivo en casa requiere tomar ciertas precauciones para evitar que los billetes se deterioren con el paso del tiempo. En este contexto, el papel de aluminio aparece como una alternativa casera que algunas personas utilizan para protegerlos y conservarlos en mejores condiciones.

Sin embargo, esconder los dólares debajo del colchón no garantiza su correcta conservación. Factores como las manchas, la humedad y otros daños pueden afectar el estado de los billetes, por lo que resulta importante conocer cuáles son las medidas más adecuadas para mantenerlos protegidos dentro del hogar.

Factores como las manchas, la humedad y otros daños pueden afectar el estado de los billetes, por lo que resulta importante conocer cuáles son las medidas más adecuadas para mantenerlos protegidos dentro del hogar.

¿Qué factores pueden deteriorar un billete?

Los dólares en efectivo pueden sufrir distintos tipos de deterioro con el paso del tiempo, sin importar de qué denominación se trate. Entre los factores que pueden afectar con mayor frecuencia el estado de los billetes se encuentran: