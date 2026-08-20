Durante este miércoles, 19 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9736 - La Manteca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 19 de agosto

1° 9736 11° 7564 2° 3032 12° 4330 3° 8428 13° 3831 4° 8606 14° 4112 5° 7563 15° 7141 6° 4739 16° 0644 7° 2320 17° 0742 8° 4827 18° 7099 9° 5133 19° 1741 10° 1104 20° 8074

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con La Manteca suele simbolizar nutrición, comodidad y abundancia; refleja placer sencillo y recursos que fluyen con facilidad.

Si aparece rancia, quemada o en exceso, advierte sobre descuidos y excesos; si la untas sin problemas, indica que podrás suavizar conflictos y facilitar acuerdos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.