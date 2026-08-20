Durante este miércoles, 19 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 9736 - La Manteca
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 19 de agosto
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|4112
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|7141
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|4739
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|0644
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|0742
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|4827
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|7099
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|1741
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|1104
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|8074
¿Qué significa soñar con La Manteca?
Soñar con La Manteca suele simbolizar nutrición, comodidad y abundancia; refleja placer sencillo y recursos que fluyen con facilidad.
Si aparece rancia, quemada o en exceso, advierte sobre descuidos y excesos; si la untas sin problemas, indica que podrás suavizar conflictos y facilitar acuerdos.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.