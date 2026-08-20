En esta noticia

Durante este miércoles, 19 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 9736 - La Manteca

Te puede interesar

Orgullo nacional: una ciudad de Argentina que fue seleccionada como la más encantadora del mundo para visitar en 2026

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 19 de agosto

 9736 11° 7564 
 2°3032 12° 4330
 3°8428 13° 3831 
 4°8606 14° 4112 
 5°7563 15° 7141 
 6°4739 16° 0644 
 7°2320 17° 0742 
 8°4827 18° 7099 
 9°513319° 1741 
 10°1104 20° 8074 

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con La Manteca suele simbolizar nutrición, comodidad y abundancia; refleja placer sencillo y recursos que fluyen con facilidad.

Si aparece rancia, quemada o en exceso, advierte sobre descuidos y excesos; si la untas sin problemas, indica que podrás suavizar conflictos y facilitar acuerdos.

Te puede interesar

Tensión global: la fuerza más poderosa del planeta se alista para conquistar el océano y lanza un mega submarino

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Adiós a los jeans holgados: la nueva moda que proviene de Europa y los remplazará para siempre