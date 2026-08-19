Con el objetivo de que sus clientes accedan a una mejor alimentación sin comprometer el presupuesto, Dia Argentina lleva tres años con una iniciativa global diseñada para derribar las barreras que, según la compañía, alejan a las personas de hábitos más saludables.

Entre esos obstáculos, Jorgelina Rodríguez, Gerente de ESG y Relaciones Institucionales de la cadena, identificó tres: el precio, el tiempo y la sobreinformación. “Muchas veces hay sobreinformación en redes con tips nutricionales a los que les falta un poco de claridad”, señaló.

La ejecutiva también apuntó contra un prejuicio extendido: “Se cree que comer mejor siempre es más caro”. Por eso, Dia trabaja con profesionales de la salud que avalan los contenidos que difunde, elabora recetarios y construye alianzas con organizaciones del sector sanitario. “Ponemos a disposición de nuestros clientes todo este material para que no sea una aspiración el hecho de poder comer mejor cada día”, afirmó Rodríguez.