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Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 3049.76 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,66%.

En la última semana la cotización del Dólar cayó -2.37% y en el último año acumula -19.64%, lo que indica una tendencia bajista.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días predominó la baja: se registraron 6 caídas y 4 alzas, con rachas de descensos y sin jornadas estables; el balance final es claramente bajista.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.38%, superando la volatilidad anual del 13.90%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

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La cotización del Dólar hoy refleja una tendencia al alza. Esta mejora sugiere una mayor confianza en la moneda, posiblemente impulsada por factores económicos favorables.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 304,976.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 609,952.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1,524,880.00 pesos colombianos.