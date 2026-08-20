Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8317 (Desgracia).

1° 8317 11° 5156 2° 9902 12° 5225 3° 7205 13° 5907 4° 2142 14° 8743 5° 6059 15° 3822 6° 5887 16° 0982 7° 0629 17° 1304 8° 2025 18° 0582 9° 0572 19° 5794 10° 1647 20° 5569

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.