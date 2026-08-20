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Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8317 (Desgracia).

 1°8317 11°5156 
 9902  12°5225
 3°7205  13°5907 
 2142  14°8743 
 6059  15°3822 
 6°5887  16°0982
 0629  17°1304 
 2025  18°0582 
 0572  19°5794 
 10°1647 20°5569 

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