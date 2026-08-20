En esta noticia La crítica a los impuestos

Víctor Fera, propietario de Marolio y de reconocidas marcas del sector alimenticio, participó de “Nada Personal: el debate de la semana”, emitido por El Cronista Stream y conducido por Mariana Brey, junto a un panel integrado por Antonio Aracre, Mariano Gorodisch y Agustín D’Attellis. Allí dejó definiciones sobre la coyuntura económica, el rol del empresariado y la necesidad de sostener un modelo sin inflación.

El empresario recordó que atravesó “todas las experiencias” en más de cinco décadas de actividad y comparó el presente con la etapa de estabilidad durante el menemismo: “Tuvimos una tranquilidad en cuanto a la inflación que empezó a bajar, una moneda más estable. El tema es que después se sostenga en el tiempo”.

Para Fera, el desafío actual es prolongar esa calma: “Si lo pudiéramos sostener es lo que realmente al país le va a hacer bien. Mientras pasa este proceso, se lastima a mucha gente”.

Al ser consultado sobre quiénes resultan más afectados, señaló: “Generalmente, los mismos, los más necesitados. La clase media baja está más lastimada que todas”.

Consideró que el objetivo debería ser que la inflación desaparezca. “Lo lógico es que la inflación se vaya terminando. En todos los países normales no tienen inflación”, sostuvo.

Y volvió sobre su principal preocupación: “Estamos cercanos a ser un país normal, pero tenemos que apuntar a esa persona que más necesita en cambiarle la vida”.

“Hoy es el momento de producir más y bajar costos, no de especular”, resumió su visión sobre la coyuntura.

Sobre el modelo económico, aclaró una frase que se le atribuyó: “No dije que me convenía el de antes. Quise decir que antes teníamos otra proyección, pero el modelo de que no tengamos inflación es el mejor. La gente sabe lo que puede comprar, lo que puede gastar, cómo puede vivir”.

La crítica a los impuestos

Fera también cuestionó algunas de las decisiones del Gobierno en materia tributaria. Al referirse a la posibilidad de reducir impuestos vinculados con los automóviles importados, consideró que existen otras prioridades.

“Cuando a mí me dijeron ‘le voy a sacar el impuesto al auto que importamos’, yo digo: ‘¿Para qué? No lo necesito’. Por ahí tendríamos que haber bajado el IVA o Ingresos Brutos, que era mucho más necesario para un jubilado que la plata no le alcanza”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que el foco debería estar puesto en los impuestos que afectan al consumidor final. “Faltan bajar impuestos esenciales”, afirmó.

En el plano empresarial, reveló que su grupo emplea a unas 4.000 personas y que, pese a algunas reestructuraciones, sigue creando puestos de trabajo: “Hoy estamos creando puestos de trabajo en General Rodríguez. Hicimos un hotel en San Pedro. Siempre pienso en crear fuentes de trabajo”.