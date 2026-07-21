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Este martes, 21 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este martes, 21 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7644 - La Cárcel

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio

 1°7644 11°1781
 8829  12°9063
 3°1537 13°3931 
 9047  14°9344 
 7655  15°0988 
 6°8041  16°4171
 4776  17°6483 
 8915  18°5447 
 6936  19°9133 
 10°3885 20°9606 

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¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel simboliza sentirse atrapado por obligaciones, culpas o miedos. Señala deseo de libertad y cambio personal.

También advierte sobre límites externos o autoimpuestos que frenan tu avance. Invita a revisar decisiones y asumir responsabilidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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