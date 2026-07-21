En esta noticia ¿Qué significa soñar con la cárcel?

Este martes, 21 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este martes, 21 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7644 - La Cárcel

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio

1° 7644 11° 1781 2° 8829 12° 9063 3° 1537 13° 3931 4° 9047 14° 9344 5° 7655 15° 0988 6° 8041 16° 4171 7° 4776 17° 6483 8° 8915 18° 5447 9° 6936 19° 9133 10° 3885 20° 9606

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel simboliza sentirse atrapado por obligaciones, culpas o miedos. Señala deseo de libertad y cambio personal.

También advierte sobre límites externos o autoimpuestos que frenan tu avance. Invita a revisar decisiones y asumir responsabilidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.