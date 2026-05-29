Este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8183 - Mal Tiempo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

1° 8183 11° 8119 2° 3638 12° 8470 3° 5976 13° 9620 4° 3444 14° 1052 5° 9244 15° 8455 6° 5223 16° 5690 7° 3864 17° 2915 8° 4298 18° 3248 9° 4901 19° 5384 10° 3920 20° 8050

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele reflejar ansiedad, tensiones internas o miedo al cambio.

Si la tormenta amaina, sugiere alivio y renovación; si arrecia, advierte precaución y decisiones pendientes.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.