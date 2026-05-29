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Este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8183 - Mal Tiempo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

 1°8183 11°8119
 3638  12°8470
 3°5976 13°9620 
 3444  14°1052 
 9244  15°8455 
 6°5223  16°5690
 3864  17°2915 
 4298  18°3248 
 4901  19°5384 
 10°3920 20°8050 

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¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele reflejar ansiedad, tensiones internas o miedo al cambio.

Si la tormenta amaina, sugiere alivio y renovación; si arrecia, advierte precaución y decisiones pendientes.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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