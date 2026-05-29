Este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.
En este viernes, 29 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8183 - Mal Tiempo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo
|1°
|8183
|11°
|8119
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|3638
|12°
|8470
|3°
|5976
|13°
|9620
|4°
|3444
|14°
|1052
|5°
|9244
|15°
|8455
|6°
|5223
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|5690
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|3864
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|2915
|8°
|4298
|18°
|3248
|9°
|4901
|19°
|5384
|10°
|3920
|20°
|8050
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con Mal Tiempo suele reflejar ansiedad, tensiones internas o miedo al cambio.
Si la tormenta amaina, sugiere alivio y renovación; si arrecia, advierte precaución y decisiones pendientes.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.