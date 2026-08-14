Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 14 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este viernes, 14 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1303 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto

1° 1303 11° 9953 2° 2971 12° 6491 3° 7139 13° 6653 4° 4888 14° 3864 5° 9903 15° 5442 6° 2143 16° 5915 7° 3585 17° 9639 8° 9848 18° 7546 9° 2551 19° 1435 10° 4229 20° 3827

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele aludir a la búsqueda de suerte y alivio económico; expresa fe en que llegarán oportunidades.

También simboliza protección y gratitud por favores recibidos, invitando a unir esperanza con esfuerzo y solidaridad.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.