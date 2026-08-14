Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 14 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este viernes, 14 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1303 - San Cono
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto
|1°
|1303
|11°
|9953
|2°
|2971
|12°
|6491
|3°
|7139
|13°
|6653
|4°
|4888
|14°
|3864
|5°
|9903
|15°
|5442
|6°
|2143
|16°
|5915
|7°
|3585
|17°
|9639
|8°
|9848
|18°
|7546
|9°
|2551
|19°
|1435
|10°
|4229
|20°
|3827
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono suele aludir a la búsqueda de suerte y alivio económico; expresa fe en que llegarán oportunidades.
También simboliza protección y gratitud por favores recibidos, invitando a unir esperanza con esfuerzo y solidaridad.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.