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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 26 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este viernes, 26 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2815 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio

 1°2815 11°7408
 7198  12°9413
 3°2345 13°8785 
 4562  14°0641 
 1669  15°2021 
 6°0078  16°5074
 6597  17°8690 
 0552  18°1318 
 0410  19°2341 
 10°3837 20°5422 

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos; también refleja belleza interior y deseos de protección o cuidado.

Si la emoción del sueño es tensa, puede señalar miedo a la vulnerabilidad o a asumir responsabilidades; si es grata, anuncia esperanza y renovación personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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