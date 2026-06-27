En esta noticia ¿Qué significa soñar con niña bonita?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 26 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este viernes, 26 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2815 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 26 de junio

1° 2815 11° 7408 2° 7198 12° 9413 3° 2345 13° 8785 4° 4562 14° 0641 5° 1669 15° 2021 6° 0078 16° 5074 7° 6597 17° 8690 8° 0552 18° 1318 9° 0410 19° 2341 10° 3837 20° 5422

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos; también refleja belleza interior y deseos de protección o cuidado.

Si la emoción del sueño es tensa, puede señalar miedo a la vulnerabilidad o a asumir responsabilidades; si es grata, anuncia esperanza y renovación personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.