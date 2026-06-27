La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 27 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 27 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8122 - Loco

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 27 de junio

1° 8122 11° 5198 2° 5611 12° 7308 3° 7197 13° 9941 4° 0957 14° 5475 5° 0826 15° 2953 6° 0611 16° 8964 7° 8561 17° 8984 8° 6559 18° 4300 9° 1780 19° 0466 10° 1060 20° 7258

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco suele reflejar miedo a perder el control, confusión interna o ansiedad ante situaciones impredecibles.

También puede simbolizar libertad creativa y romper reglas; su sentido cambia según si el loco eres tú, te persigue o te ayuda.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.