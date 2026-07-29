En esta noticia ¿Qué significa soñar con niña bonita?

Este miércoles, 29 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este miércoles, 29 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4315 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 29 de julio

1° 4315 11° 0914 2° 2318 12° 4786 3° 1393 13° 3999 4° 6376 14° 5791 5° 3993 15° 5562 6° 8327 16° 6746 7° 3259 17° 3384 8° 8926 18° 2750 9° 0582 19° 4229 10° 3348 20° 8063

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita simboliza inocencia, dulzura y nuevos comienzos.

También sugiere deseo de protección, alegría futura o el renacer de proyectos personales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.