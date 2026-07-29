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Este miércoles, 29 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este miércoles, 29 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4315 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 29 de julio

 1°4315 11°0914
 2318  12°4786
 3°1393 13°3999 
 6376  14°5791 
 3993  15°5562 
 6°8327  16°6746
 3259  17°3384 
 8926  18°2750 
 0582  19°4229 
 10°3348 20°8063 

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Soñar con Niña Bonita simboliza inocencia, dulzura y nuevos comienzos.

También sugiere deseo de protección, alegría futura o el renacer de proyectos personales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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