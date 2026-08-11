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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 11 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 11 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5006 - Perro

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 11 de agosto

 1°5006 11°2371
 9664  12°8799
 3°3163 13°4078 
 4380  14°0738 
 7020  15°5463 
 6°1604  16°6736
 7957  17°1221 
 4080  18°6708 
 7724  19°3413 
 10°4207 20°3877 

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¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro simboliza lealtad, protección y compañía.

Si es amistoso anuncia apoyo y confianza; si es agresivo refleja miedos o conflictos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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