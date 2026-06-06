El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 5 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.
En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4770 - Muerto que sueña
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio
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|6848
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|0597
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|4282
|4°
|3724
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|5539
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|3535
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|4655
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|8892
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|9725
|8°
|5230
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|7263
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|4861
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|7601
|10°
|4412
|20°
|6826
¿Qué significa soñar con muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña refleja duelo activo y recuerdos que buscan cierre.
También simboliza transformación: lo “muerto” renace como idea, miedo o deseo pendiente.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.