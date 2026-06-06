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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 5 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4770 - Muerto que sueña

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

 1°4770 11°6848
 6468  12°0878
 3°0597 13°4282 
 3724  14°5539 
 3713  15°3535 
 6°4655  16°0737
 8892  17°9725 
 5230  18°7263 
 4861  19°7601 
 10°4412 20°6826 

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¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña refleja duelo activo y recuerdos que buscan cierre.

También simboliza transformación: lo “muerto” renace como idea, miedo o deseo pendiente.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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