El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 5 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4770 - Muerto que sueña

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

1° 4770 11° 6848 2° 6468 12° 0878 3° 0597 13° 4282 4° 3724 14° 5539 5° 3713 15° 3535 6° 4655 16° 0737 7° 8892 17° 9725 8° 5230 18° 7263 9° 4861 19° 7601 10° 4412 20° 6826

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña refleja duelo activo y recuerdos que buscan cierre.

También simboliza transformación: lo “muerto” renace como idea, miedo o deseo pendiente.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.