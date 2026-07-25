En esta noticia ¿Qué significa soñar con linterna?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 24 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este viernes, 24 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0285 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio

1° 0285 11° 0679 2° 9664 12° 2911 3° 8595 13° 4213 4° 3672 14° 0201 5° 5323 15° 7640 6° 2176 16° 5360 7° 9034 17° 9753 8° 9151 18° 7886 9° 6742 19° 7183 10° 2949 20° 2959

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza claridad temporal y guía ante la confusión.

Luz fuerte augura soluciones; luz débil o apagada revela dudas e información oculta.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.