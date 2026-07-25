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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 24 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este viernes, 24 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0285 - Linterna

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio

 1°0285 11°0679
 9664  12°2911
 3°8595 13°4213 
 3672  14°0201 
 5323  15°7640 
 6°2176  16°5360
 9034  17°9753 
 9151  18°7886 
 6742  19°7183 
 10°2949 20°2959 

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