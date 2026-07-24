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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 24 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este viernes, 24 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1992 - El Médico

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio

 1°1992 11°2031
 6233  12°6658
 3°0686 13°9771 
 2798  14°8207 
 4485  15°0499 
 6°9925  16°6258
 5047  17°0949 
 6827  18°4202 
 0717  19°7920 
 10°7764 20°6200 

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¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico indica necesidad de cuidado, guía o sanación emocional y física.

También sugiere preocupaciones de salud, búsqueda de soluciones y confianza en una autoridad protectora.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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