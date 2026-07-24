El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 24 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.
En este viernes, 24 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1992 - El Médico
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio
|1°
|1992
|11°
|2031
|2°
|6233
|12°
|6658
|3°
|0686
|13°
|9771
|4°
|2798
|14°
|8207
|5°
|4485
|15°
|0499
|6°
|9925
|16°
|6258
|7°
|5047
|17°
|0949
|8°
|6827
|18°
|4202
|9°
|0717
|19°
|7920
|10°
|7764
|20°
|6200
¿Qué significa soñar con el médico?
Soñar con El Médico indica necesidad de cuidado, guía o sanación emocional y física.
También sugiere preocupaciones de salud, búsqueda de soluciones y confianza en una autoridad protectora.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.