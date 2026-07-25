En esta noticia ¿Qué significa soñar con el humo?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 24 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este viernes, 24 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7786 - El Humo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 24 de julio

1° 7786 11° 2217 2° 5411 12° 6796 3° 6831 13° 6380 4° 0634 14° 8381 5° 7430 15° 9011 6° 3605 16° 3083 7° 6044 17° 4455 8° 8144 18° 3736 9° 5828 19° 2813 10° 7509 20° 9287

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo simboliza confusión, dudas y verdades ocultas que aún no ves.

También advierte tensiones acumuladas y la necesidad de purificar emociones y cerrar ciclos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.