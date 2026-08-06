El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 6 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6706 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

1° 6706 11° 3122 2° 0677 12° 7373 3° 6662 13° 6382 4° 5493 14° 8908 5° 7217 15° 9133 6° 3124 16° 1854 7° 2963 17° 6373 8° 6837 18° 9419 9° 3516 19° 9249 10° 1480 20° 3234

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro simboliza lealtad, protección y compañía.

Si es amistoso anuncia apoyo y confianza; si es agresivo refleja miedos o conflictos.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.