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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 6 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6706 - Perro

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

 1°6706 11°3122
 0677  12°7373
 3°6662 13°6382 
 5493  14°8908 
 7217  15°9133 
 6°3124  16°1854
 2963  17°6373 
 6837  18°9419 
 3516  19°9249 
 10°1480 20°3234 

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Soñar con un perro simboliza lealtad, protección y compañía.

Si es amistoso anuncia apoyo y confianza; si es agresivo refleja miedos o conflictos.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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