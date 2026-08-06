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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 6 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.
En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6706 - Perro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto
|1°
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|11°
|3122
|2°
|0677
|12°
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|3°
|6662
|13°
|6382
|4°
|5493
|14°
|8908
|5°
|7217
|15°
|9133
|6°
|3124
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|1854
|7°
|2963
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|6373
|8°
|6837
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|9419
|9°
|3516
|19°
|9249
|10°
|1480
|20°
|3234
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro simboliza lealtad, protección y compañía.
Si es amistoso anuncia apoyo y confianza; si es agresivo refleja miedos o conflictos.
Consejos para los jugadores
El juego tiene que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.