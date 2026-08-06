Mezclar detergente con bicarbonato de sodio y azúcar: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Cada vez son más los hogares que adoptan las alternativas naturales como soluciones para el hogar y abandonan los productos químicos.

La combinación de detergente, bicarbonato de sodio y azúcar se ha establecido como la preferida entre los entusiastas de la limpieza, dado que es fundamental para desinfectar y dejar las superficies en condiciones óptimas.

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Para qué se usa el bicarbonato con azúcar

La mezcla constituye una alternativa excelente a los productos químicos, siendo una tendencia que cada vez más personas adoptan para evitar el uso de la lavandina en áreas en contacto con alimentos.

El detergente incluye tensioactivos que descomponen la grasa y eliminan la suciedad de las superficies, facilitando que el agua elimine eficazmente todos los microorganismos presentes.

Por otro lado, el bicarbonato actúa como potente desengrasante y neutralizador de olores en la cocina, características fundamentales que lo convierten en un recurso óptimo para la higiene.

El azúcar aporta un efecto abrasivo moderado al fregar y quitar la suciedad sin dañar las superficies ni provocar raspaduras.

Los usos más relevantes incluyen la limpieza de mesadas, muebles bajos, ollas, sartenes y azulejos. Asimismo, puede emplearse en el baño debido a su capacidad higienizante.

Cómo hacer un limpiador casero con detergente, bicarbonato y azúcar

Para esta preparación se necesita reunir 2 cucharadas de detergente líquido, 1 de bicarbonato de sodio y 1 de azúcar. A continuación, se deben seguir los pasos que se detallan a continuación:

En un recipiente colocar los tres ingredientes

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea

Si la mezcla resulta demasiado líquida, añadir más bicarbonato.

Si es excesivamente sólida, incorporar unas gotas de agua.

Uso seguro de la mezcla en superficies delicadas

Para lograr un uso efectivo de la mezcla, es fundamental tener precaución al aplicarla en superficies sensibles, tales como madera sin tratar o mármol pulido. Se recomienda realizar una prueba en un área pequeña antes de proceder a su aplicación.

Este enfoque garantiza que se evitarán daños y se asegurará la efectividad del método en cuestión.