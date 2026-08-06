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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 6 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7521 - Mujer
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto
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|4°
|7309
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|5398
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|4512
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|8002
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|9006
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|6864
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|1658
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|8232
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|7300
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|19°
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|10°
|8053
|20°
|3873
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, emociones y cuidado, o la influencia femenina en tu vida.
Desconocida sugiere cambios y autodescubrimiento; conocida refleja tu relación con ella y tus sentimientos actuales.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.