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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 6 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7521 - Mujer

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

 1°7521 11°0999
 0353  12°9440
 3°1487 13°7072 
 7309  14°5398 
 4512  15°8002 
 6°9006  16°0933
 6864  17°1658 
 8232  18°7300 
 5841  19°9419 
 10°8053 20°3873 

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