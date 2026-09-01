La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 1 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3080 - La Bocha

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

1° 3080 11° 7584 2° 4557 12° 3614 3° 4216 13° 3551 4° 6170 14° 6469 5° 5678 15° 1158 6° 0494 16° 2224 7° 7155 17° 2589 8° 9445 18° 6489 9° 1475 19° 5373 10° 7275 20° 2579

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha sugiere enfoque y precisión: estás afinando objetivos y necesitas decisión para avanzar.

Si la bocha se escapa o rebota, indica presión o miedo a perder el control de una oportunidad clave.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.