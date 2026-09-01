La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 1 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3080 - La Bocha
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre
|1°
|3080
|11°
|7584
|2°
|4557
|12°
|3614
|3°
|4216
|13°
|3551
|4°
|6170
|14°
|6469
|5°
|5678
|15°
|1158
|6°
|0494
|16°
|2224
|7°
|7155
|17°
|2589
|8°
|9445
|18°
|6489
|9°
|1475
|19°
|5373
|10°
|7275
|20°
|2579
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha sugiere enfoque y precisión: estás afinando objetivos y necesitas decisión para avanzar.
Si la bocha se escapa o rebota, indica presión o miedo a perder el control de una oportunidad clave.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.