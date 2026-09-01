En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 1 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3080 - La Bocha

Te puede interesar

Confirmado| Brasil, Venezuela y Paraguay impedirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

 1°3080 11°7584
 4557  12°3614
 3°4216 13°3551 
 6170  14°6469 
 5678  15°1158 
 6°0494  16°2224
 7155  17°2589 
 9445  18°6489 
 1475  19°5373 
 10°7275 20°2579 

Te puede interesar

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en casa: esta es la manera más efectiva, segura y sencilla

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha sugiere enfoque y precisión: estás afinando objetivos y necesitas decisión para avanzar.

Si la bocha se escapa o rebota, indica presión o miedo a perder el control de una oportunidad clave.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Oficial | México impide el ingreso y la salida del país a argentinos, chilenos y uruguayos que no hayan completado este trámite en su pasaporte