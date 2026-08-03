En esta noticia ¿Qué significa soñar con pajarito?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 3 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1235 - Pajarito

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

1° 1235 11° 3289 2° 4796 12° 2128 3° 7721 13° 0723 4° 0808 14° 3201 5° 9988 15° 7883 6° 3733 16° 8579 7° 2368 17° 9742 8° 0351 18° 0467 9° 1102 19° 3833 10° 9358 20° 1264

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito simboliza mensajes sutiles, intuición y esperanza.

También puede indicar nuevos comienzos o la necesidad de libertad personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.