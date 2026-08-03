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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 3 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1235 - Pajarito

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

 1°1235 11°3289
 4796  12°2128
 3°7721 13°0723 
 0808  14°3201 
 9988  15°7883 
 6°3733  16°8579
 2368  17°9742 
 0351  18°0467 
 1102  19°3833 
 10°9358 20°1264 

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¿Qué significa soñar con pajarito?

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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