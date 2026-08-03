En esta noticia
La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 3 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1235 - Pajarito
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto
|1°
|1235
|11°
|3289
|2°
|4796
|12°
|2128
|3°
|7721
|13°
|0723
|4°
|0808
|14°
|3201
|5°
|9988
|15°
|7883
|6°
|3733
|16°
|8579
|7°
|2368
|17°
|9742
|8°
|0351
|18°
|0467
|9°
|1102
|19°
|3833
|10°
|9358
|20°
|1264
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con Pajarito simboliza mensajes sutiles, intuición y esperanza.
También puede indicar nuevos comienzos o la necesidad de libertad personal.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.