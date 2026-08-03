En esta noticia ¿Qué significa soñar con marido?

Este lunes, 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2596 - Marido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

1° 2596 11° 8590 2° 0573 12° 6488 3° 5688 13° 3103 4° 7254 14° 0230 5° 4400 15° 0148 6° 5779 16° 2308 7° 1993 17° 3473 8° 1367 18° 1414 9° 2732 19° 3439 10° 1390 20° 6225

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido suele reflejar la relación actual: necesidades de afecto, apoyo o comunicación. También puede señalar temores de conflicto, infidelidad o distancia emocional.

Si el sueño es positivo, sugiere seguridad y compromiso; si es tenso, invita a revisar límites y acuerdos. A veces representa tu parte práctica y protectora (energía masculina interna).

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.