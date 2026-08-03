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Este lunes, 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2596 - Marido

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

 1°2596 11°8590
 0573  12°6488
 3°5688 13°3103 
 7254  14°0230 
 4400  15°0148 
 6°5779  16°2308
 1993  17°3473 
 1367  18°1414 
 2732  19°3439 
 10°1390 20°6225 

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Si el sueño es positivo, sugiere seguridad y compromiso; si es tenso, invita a revisar límites y acuerdos. A veces representa tu parte práctica y protectora (energía masculina interna).

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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