Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9037 (El Dentista) y las letras son: A J N S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

1° 9037 11° 7216 2° 7007 12° 0233 3° 1139 13° 3430 4° 7027 14° 5939 5° 0129 15° 9308 6° 6602 16° 3683 7° 0017 17° 8477 8° 9411 18° 3513 9° 6277 19° 8209 10° 4890 20° 1557

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 0895 - Anteojos.

1° 0895 11° 2625 2° 8017 12° 9865 3° 6097 13° 5404 4° 3894 14° 7542 5° 8182 15° 0982 6° 1306 16° 6629 7° 6481 17° 5070 8° 0949 18° 5033 9° 5274 19° 6631 10° 2775 20° 4853

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el miedo al dolor y al juicio. También apunta a la necesidad de atender asuntos pendientes que requieren cuidado.

Si aceptas el tratamiento, indica disposición a enfrentar problemas y sanar; si lo evitas o sientes angustia, sugiere postergar decisiones, sensación de pérdida de control o dificultades para expresarte.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.

Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.