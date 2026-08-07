La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4982 (La Pelea) y las letras son: A D G T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

1° 4982 11° 2490 2° 9535 12° 1586 3° 5905 13° 6649 4° 2143 14° 8323 5° 3652 15° 9484 6° 1714 16° 3295 7° 1341 17° 5155 8° 5154 18° 3092 9° 8322 19° 9651 10° 8086 20° 8519

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 8793 - Enamorado.

1° 8793 11° 4185 2° 0880 12° 6361 3° 0321 13° 9124 4° 7420 14° 6271 5° 5411 15° 2331 6° 4044 16° 4527 7° 0794 17° 2001 8° 4105 18° 6840 9° 3247 19° 9345 10° 2163 20° 6621

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.

Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión, o señalar que estás listo para abrirte al amor y a nuevas relaciones.

También puede advertir sobre idealizar a alguien o depender demasiado de la validación emocional; invita a equilibrar la ilusión con realismo y a fortalecer el amor propio.