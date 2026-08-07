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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4982 (La Pelea) y las letras son: A D G T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

 1°4982 11°2490 
 9535  12°1586
 3°5905  13°6649 
 2143  14°8323 
 3652  15°9484 
 6°1714  16°3295
 1341  17°5155 
 5154  18°3092 
 8322  19°9651 
 10°8086  20°8519 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 8793 - Enamorado.

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 1°8793 11°4185 
 0880   12°6361
 3°0321  13°9124 
 7420  14°6271 
 5411  15°2331 
 6°4044  16°4527
 0794  17°2001 
 4105  18°6840 
 3247  19°9345 
 10°2163  20°6621 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.

Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión, o señalar que estás listo para abrirte al amor y a nuevas relaciones.

También puede advertir sobre idealizar a alguien o depender demasiado de la validación emocional; invita a equilibrar la ilusión con realismo y a fortalecer el amor propio.