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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 8187 (Piojos) y las letras son: I H J W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo

 1°8187 11°2955 
 3845  12°6030
 3°7130  13°0753 
 8073  14°0537 
 1184  15°4692 
 6°1139  16°3481
 3856  17°8150 
 5306  18°0403 
 2180  19°6388 
 10°7571  20°4073 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 29 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 8687 - Piojos.

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 1°8687 11°6589 
 5461   12°2646
 3°1812  13°0993 
 5236  14°4212 
 2913  15°7852 
 6°1627  16°9121
 4164  17°4426 
 9570  18°3128 
 7474  19°0552 
 10°4313  20°3087 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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