Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 8187 (Piojos) y las letras son: I H J W.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo

1° 8187 11° 2955 2° 3845 12° 6030 3° 7130 13° 0753 4° 8073 14° 0537 5° 1184 15° 4692 6° 1139 16° 3481 7° 3856 17° 8150 8° 5306 18° 0403 9° 2180 19° 6388 10° 7571 20° 4073

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 29 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 8687 - Piojos.

1° 8687 11° 6589 2° 5461 12° 2646 3° 1812 13° 0993 4° 5236 14° 4212 5° 2913 15° 7852 6° 1627 16° 9121 7° 4164 17° 4426 8° 9570 18° 3128 9° 7474 19° 0552 10° 4313 20° 3087

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele reflejar preocupaciones, estrés o la sensación de algo que te invade, como chismes, culpa o relaciones tóxicas.

También puede indicar necesidad de limpieza emocional y de poner límites, o advertir sobre pequeñas molestias que, si no atiendes, crecerán.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele reflejar preocupaciones, estrés o la sensación de algo que te invade, como chismes, culpa o relaciones tóxicas.

También puede indicar necesidad de limpieza emocional y de poner límites, o advertir sobre pequeñas molestias que, si no atiendes, crecerán.