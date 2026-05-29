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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7954 (La Vaca) y las letras son: F J K X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo

 1°7954 11°7222 
 9435  12°8110
 3°4233  13°5586 
 4142  14°2012 
 1589  15°9358 
 6°5331  16°5906
 2411  17°0588 
 1134  18°2164 
 3250  19°9768 
 10°7537  20°4189 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 29 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 6521 - Mujer.

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 1°6521 11°0728 
 6249   12°5921
 3°6961  13°3486 
 5284  14°0177 
 6070  15°9963 
 6°2649  16°6164
 2432  17°5352 
 8950  18°6344 
 9283  19°7311 
 10°6590  20°0558 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele asociarse con abundancia, nutrición emocional y seguridad material, señalando tiempos de estabilidad y cosecha de esfuerzos.

Si aparece tranquila y sana presagia prosperidad y apoyo; si está enferma o agresiva advierte de carencias, desgaste o vínculos que requieren cuidado.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele representar tu intuición, emociones y lado receptivo. Si es conocida, refleja la relación y las cualidades que asocias con ella; si es desconocida, apunta a mensajes del inconsciente o a un cambio cercano.

El tono del sueño guía la lectura: una mujer amable sugiere apoyo y creatividad; una figura distante o agresiva señala límites, miedos o conflictos internos que necesitas atender.