En esta noticia
La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2704 (La cama) y las letras son: D F M W.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo
|1°
|2704
|11°
|1568
|2°
|7304
|12°
|7743
|3°
|8744
|13°
|0318
|4°
|8069
|14°
|0651
|5°
|8219
|15°
|1684
|6°
|0590
|16°
|6533
|7°
|3296
|17°
|9580
|8°
|1933
|18°
|2822
|9°
|8106
|19°
|5585
|10°
|8993
|20°
|7096
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 29 de mayo
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 4595 - Anteojos.
|1°
|4595
|11°
|1908
|2°
|2945
|12°
|9925
|3°
|1004
|13°
|5820
|4°
|5946
|14°
|1272
|5°
|9827
|15°
|8468
|6°
|7116
|16°
|6088
|7°
|6387
|17°
|5268
|8°
|3477
|18°
|6605
|9°
|7158
|19°
|1120
|10°
|3691
|20°
|8622
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con la cama?
Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y búsqueda de seguridad. Indica que tu mente y cuerpo necesitan pausa y recuperar energía.
Una cama limpia sugiere armonía y sanación; desordenada o ajena, inquietud y conflictos en la vida privada. También alude a límites y vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle y objetividad.
También puede reflejar autocrítica o inseguridad en tu juicio; si los anteojos están rotos, indica confusión o percepciones distorsionadas.