La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2704 (La cama) y las letras son: D F M W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo

1° 2704 11° 1568 2° 7304 12° 7743 3° 8744 13° 0318 4° 8069 14° 0651 5° 8219 15° 1684 6° 0590 16° 6533 7° 3296 17° 9580 8° 1933 18° 2822 9° 8106 19° 5585 10° 8993 20° 7096

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 29 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 4595 - Anteojos.

1° 4595 11° 1908 2° 2945 12° 9925 3° 1004 13° 5820 4° 5946 14° 1272 5° 9827 15° 8468 6° 7116 16° 6088 7° 6387 17° 5268 8° 3477 18° 6605 9° 7158 19° 1120 10° 3691 20° 8622

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y búsqueda de seguridad. Indica que tu mente y cuerpo necesitan pausa y recuperar energía.

Una cama limpia sugiere armonía y sanación; desordenada o ajena, inquietud y conflictos en la vida privada. También alude a límites y vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle y objetividad.

También puede reflejar autocrítica o inseguridad en tu juicio; si los anteojos están rotos, indica confusión o percepciones distorsionadas.