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La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2704 (La cama) y las letras son: D F M W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo

 1°2704 11°1568 
 7304  12°7743
 3°8744  13°0318 
 8069  14°0651 
 8219  15°1684 
 6°0590  16°6533
 3296  17°9580 
 1933  18°2822 
 8106  19°5585 
 10°8993  20°7096 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 29 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 4595 - Anteojos.

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 1°4595 11°1908 
 2945   12°9925
 3°1004  13°5820 
 5946  14°1272 
 9827  15°8468 
 6°7116  16°6088
 6387  17°5268 
 3477  18°6605 
 7158  19°1120 
 10°3691  20°8622 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y búsqueda de seguridad. Indica que tu mente y cuerpo necesitan pausa y recuperar energía.

Una cama limpia sugiere armonía y sanación; desordenada o ajena, inquietud y conflictos en la vida privada. También alude a límites y vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle y objetividad.

También puede reflejar autocrítica o inseguridad en tu juicio; si los anteojos están rotos, indica confusión o percepciones distorsionadas.