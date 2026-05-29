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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5470 (Muerto que sueña) y las letras son: U B P X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 29 de mayo
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 2115 - Niña Bonita.
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¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.
¿Qué significa soñar con muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña sugiere que algo que creías terminado aún vive en tu interior: emociones, culpas o deseos que buscan reconocimiento y cierre.
También indica transición y renacimiento; invita a soltar apegos, reconciliarte con el pasado y escuchar intuiciones para transformar una etapa estancada.
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita simboliza inocencia, ternura y nuevos comienzos, además del deseo de cuidar tu niño interior.
También puede anunciar esperanza y buenas noticias; si genera inquietud, sugiere idealizaciones o expectativas poco realistas.