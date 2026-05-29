La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5470 (Muerto que sueña) y las letras son: U B P X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo

1° 5470 11° 2339 2° 1267 12° 7162 3° 7086 13° 8606 4° 2785 14° 7862 5° 3971 15° 2117 6° 5130 16° 1587 7° 1044 17° 0290 8° 1627 18° 5551 9° 9122 19° 5324 10° 9575 20° 2816

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 29 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 2115 - Niña Bonita.

1° 2115 11° 2949 2° 5007 12° 2527 3° 9333 13° 6046 4° 5135 14° 6657 5° 9077 15° 6329 6° 6893 16° 6338 7° 9788 17° 4855 8° 8425 18° 3040 9° 5366 19° 1868 10° 4150 20° 3655

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere que algo que creías terminado aún vive en tu interior: emociones, culpas o deseos que buscan reconocimiento y cierre.

También indica transición y renacimiento; invita a soltar apegos, reconciliarte con el pasado y escuchar intuiciones para transformar una etapa estancada.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita simboliza inocencia, ternura y nuevos comienzos, además del deseo de cuidar tu niño interior.

También puede anunciar esperanza y buenas noticias; si genera inquietud, sugiere idealizaciones o expectativas poco realistas.