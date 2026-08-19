Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9874 (Gente Negra) y las letras son: E U H N.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 19 de agosto

1° 9874 11° 3192 2° 1654 12° 0303 3° 5155 13° 0248 4° 3650 14° 5657 5° 9565 15° 6966 6° 0143 16° 3773 7° 1443 17° 9072 8° 6630 18° 0087 9° 8425 19° 6028 10° 0560 20° 7741

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 19 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 19 de agosto. A la cabeza salió el número 1079 - Ladrón.

1° 1079 11° 4910 2° 7759 12° 7814 3° 0946 13° 3689 4° 3333 14° 6913 5° 9706 15° 9727 6° 6806 16° 5806 7° 6290 17° 8886 8° 5883 18° 9713 9° 7889 19° 4003 10° 9769 20° 6723

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra no tiene un significado fijo: suele reflejar tu relación con la diversidad, lo desconocido o con experiencias y narrativas sociales que te rodean. Las emociones del sueño (miedo, alegría, curiosidad) orientan más la interpretación que la identidad de las personas.

Puede invitarte a revisar prejuicios, abrirte a nuevas perspectivas o integrar partes propias que proyectas en otros. Observa qué pasaba en el sueño y cómo te sentías para hallar un sentido personal y respetuoso, sin recurrir a estereotipos.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón simboliza temor a pérdidas, traición o invasión de tus espacios. También refleja desconfianza y falta de control.

Invita a reforzar límites y proteger lo valioso. A veces revela impulsos de transgresión o de “tomar” lo que sientes que te falta.