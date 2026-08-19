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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1590 (El Miedo) y las letras son: I G W Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 19 de agosto

 1°1590 11°4545 
 2651  12°1974
 3°0800  13°2801 
 6436  14°8821 
 1708  15°8492 
 6°5468  16°6022
 6449  17°3514 
 8344  18°2084 
 7534  19°3991 
 10°5219  20°1402 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 19 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 19 de agosto. A la cabeza salió el número 0351 - Serrucho.

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 1°0351 11°9888 
 0476   12°8427
 3°5935  13°4965 
 2715  14°5900 
 9640  15°3969 
 6°8032  16°2936
 7189  17°0461 
 6263  18°9340 
 0158  19°6838 
 10°1269  20°9497 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad interna, inseguridad o estrés acumulado; te invita a reconocer lo que te abruma y a recuperar sensación de control.

Si en el sueño enfrentas ese miedo, indica crecimiento y resolución; si te paraliza, sugiere evasión y la necesidad de apoyo o cambios concretos.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o tareas que ya no sirven. También refleja esfuerzo práctico, paciencia y trabajo paso a paso para resolver un problema.

Si el Serrucho se usa con torpeza o de manera agresiva, puede aludir a divisiones o conflictos. Si está oxidado o no corta, sugiere falta de recursos; si funciona bien, anuncia avances concretos.