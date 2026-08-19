Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1590 (El Miedo) y las letras son: I G W Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 19 de agosto

1° 1590 11° 4545 2° 2651 12° 1974 3° 0800 13° 2801 4° 6436 14° 8821 5° 1708 15° 8492 6° 5468 16° 6022 7° 6449 17° 3514 8° 8344 18° 2084 9° 7534 19° 3991 10° 5219 20° 1402

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 19 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 19 de agosto. A la cabeza salió el número 0351 - Serrucho.

1° 0351 11° 9888 2° 0476 12° 8427 3° 5935 13° 4965 4° 2715 14° 5900 5° 9640 15° 3969 6° 8032 16° 2936 7° 7189 17° 0461 8° 6263 18° 9340 9° 0158 19° 6838 10° 1269 20° 9497

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad interna, inseguridad o estrés acumulado; te invita a reconocer lo que te abruma y a recuperar sensación de control.

Si en el sueño enfrentas ese miedo, indica crecimiento y resolución; si te paraliza, sugiere evasión y la necesidad de apoyo o cambios concretos.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con Serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o tareas que ya no sirven. También refleja esfuerzo práctico, paciencia y trabajo paso a paso para resolver un problema.

Si el Serrucho se usa con torpeza o de manera agresiva, puede aludir a divisiones o conflictos. Si está oxidado o no corta, sugiere falta de recursos; si funciona bien, anuncia avances concretos.