Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 6 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0891 (Excusado) y las letras son: E T W Y.

1° 0891 11° 4233 2° 1884 12° 4692 3° 5160 13° 4732 4° 8669 14° 8007 5° 8591 15° 6205 6° 7292 16° 8446 7° 7517 17° 6313 8° 2996 18° 9285 9° 1995 19° 5721 10° 7199 20° 8354

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 6 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 6 de enero. A la cabeza salió el número 1236 - La Manteca.

1° 1236 11° 0820 2° 8511 12° 7511 3° 7673 13° 4880 4° 1615 14° 3172 5° 9205 15° 4866 6° 2676 16° 8399 7° 7792 17° 1215 8° 4540 18° 7189 9° 8126 19° 7637 10° 2283 20° 5722

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador.

Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar atrás lo negativo. Puede ser un indicativo de que es momento de enfrentar y resolver problemas que han estado afectando el bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar placer en lo cotidiano.

Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura popular y las tradiciones. La Manteca, como figura emblemática, puede invocar recuerdos y sentimientos de nostalgia, sugiriendo que es importante valorar nuestras raíces y el legado cultural que llevamos con nosotros.