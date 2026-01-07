En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 6 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0891 (Excusado) y las letras son: E T W Y.

 1°0891 11°4233 
 1884  12°4692
 3°5160  13°4732 
 8669  14°8007 
 8591  15°6205 
 6°7292  16°8446
 7517  17°6313 
 2996  18°9285 
 1995  19°5721 
 10°7199  20°8354 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 6 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 6 de enero. A la cabeza salió el número 1236 - La Manteca.

 1°1236 11°0820 
 8511   12°7511
 3°7673  13°4880 
 1615  14°3172 
 9205  15°4866 
 6°2676  16°8399
 7792  17°1215 
 4540  18°7189 
 8126  19°7637 
 10°2283  20°5722 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador.

Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar atrás lo negativo. Puede ser un indicativo de que es momento de enfrentar y resolver problemas que han estado afectando el bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar placer en lo cotidiano.

Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura popular y las tradiciones. La Manteca, como figura emblemática, puede invocar recuerdos y sentimientos de nostalgia, sugiriendo que es importante valorar nuestras raíces y el legado cultural que llevamos con nosotros.