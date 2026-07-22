La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3840 (El Cura) y las letras son: A U B M.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

1° 3840 11° 0359 2° 4454 12° 8343 3° 3321 13° 4418 4° 1261 14° 8931 5° 7002 15° 6394 6° 7963 16° 9724 7° 2857 17° 5113 8° 2078 18° 7758 9° 5682 19° 5795 10° 6983 20° 5537

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 4489 - La Rata.

1° 4489 11° 2618 2° 1631 12° 3120 3° 9631 13° 6101 4° 1052 14° 6157 5° 3850 15° 2105 6° 5503 16° 4009 7° 5411 17° 7243 8° 8198 18° 6743 9° 0634 19° 8009 10° 4134 20° 7814

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consuelo o reflexión moral en tu vida.

También podría indicar sentimientos de culpa, deseo de perdón, o confrontación con normas y autoridad.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede representar astucia, supervivencia y capacidad de adaptación. Indica que debes actuar con inteligencia y aprovechar bien tus recursos.

También puede señalar traición, suciedad o ambientes tóxicos. Evalúa tus relaciones y hábitos, pon límites y elimina lo que te perjudica.