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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3840 (El Cura) y las letras son: A U B M.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

 1°3840 11°0359 
 4454  12°8343
 3°3321  13°4418 
 1261  14°8931 
 7002  15°6394 
 6°7963  16°9724
 2857  17°5113 
 2078  18°7758 
 5682  19°5795 
 10°6983  20°5537 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 4489 - La Rata.

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 1°4489 11°2618 
 1631   12°3120
 3°9631  13°6101 
 1052  14°6157 
 3850  15°2105 
 6°5503  16°4009
 5411  17°7243 
 8198  18°6743 
 0634  19°8009 
 10°4134  20°7814 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consuelo o reflexión moral en tu vida.

También podría indicar sentimientos de culpa, deseo de perdón, o confrontación con normas y autoridad.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede representar astucia, supervivencia y capacidad de adaptación. Indica que debes actuar con inteligencia y aprovechar bien tus recursos.

También puede señalar traición, suciedad o ambientes tóxicos. Evalúa tus relaciones y hábitos, pon límites y elimina lo que te perjudica.