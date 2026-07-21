En esta noticia

Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2692 (El Médico) y las letras son: E I B T.

Te puede interesar

Fin de las canas | El tinte natural y sin químicos que restaura la melanina del cabello: proporciona brillo y suavidad al pelo

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

 1°2692 11°7332 
 0220  12°4234
 3°7410  13°0444 
 7888  14°2746 
 2405  15°5275 
 6°2881  16°0180
 1392  17°6663 
 0972  18°7510 
 0781  19°0703 
 10°2278  20°7393 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 4974 - Gente Negra.

Te puede interesar

Cómo comenzar una sucesión sin problemas | requisitos, tiempos, costos de abogados y todo lo que hay que saber: información actualizad a 2026
 1°4974 11°7188 
 8945   12°4552
 3°5079  13°6401 
 9582  14°5137 
 2211  15°3739 
 6°3409  16°0503
 6576  17°8321 
 8751  18°6651 
 5885  19°7849 
 10°1846  20°0124 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

Te puede interesar

Cambian los equipajes de mano: cómo es la reciente reglamentación que deberán cumplir todos los pasajeros

Te puede interesar

No es el bicarbonato ni y el vinagre: el método para eliminar el sarro de los dientes y mantenerlos blancos

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele reflejar preocupación por la salud o la necesidad de atender el bienestar físico y emocional. Puede indicar un llamado a realizar chequeos, descansar más o adoptar hábitos de autocuidado.

También simboliza búsqueda de orientación y sanación interior: quizá requieres consejo experto, poner límites o resolver un problema pendiente. Si el sueño es angustiante, puede ser ansiedad; si es sereno, anuncia alivio y recuperación.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede simbolizar diversidad, identidad y la integración de aspectos propios; su sentido depende del contexto y de tus emociones.

También puede señalar apertura a nuevas perspectivas o cambios en tus vínculos; observa detalles del sueño para afinar la interpretación.