Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2692 (El Médico) y las letras son: E I B T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

1° 2692 11° 7332 2° 0220 12° 4234 3° 7410 13° 0444 4° 7888 14° 2746 5° 2405 15° 5275 6° 2881 16° 0180 7° 1392 17° 6663 8° 0972 18° 7510 9° 0781 19° 0703 10° 2278 20° 7393

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 4974 - Gente Negra.

1° 4974 11° 7188 2° 8945 12° 4552 3° 5079 13° 6401 4° 9582 14° 5137 5° 2211 15° 3739 6° 3409 16° 0503 7° 6576 17° 8321 8° 8751 18° 6651 9° 5885 19° 7849 10° 1846 20° 0124

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele reflejar preocupación por la salud o la necesidad de atender el bienestar físico y emocional. Puede indicar un llamado a realizar chequeos, descansar más o adoptar hábitos de autocuidado.

También simboliza búsqueda de orientación y sanación interior: quizá requieres consejo experto, poner límites o resolver un problema pendiente. Si el sueño es angustiante, puede ser ansiedad; si es sereno, anuncia alivio y recuperación.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede simbolizar diversidad, identidad y la integración de aspectos propios; su sentido depende del contexto y de tus emociones.

También puede señalar apertura a nuevas perspectivas o cambios en tus vínculos; observa detalles del sueño para afinar la interpretación.