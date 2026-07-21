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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2616 (Anillo) y las letras son: A E T W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

 1°2616 11°8432 
 9003  12°6281
 3°1572  13°0630 
 6703  14°1224 
 5822  15°2404 
 6°7963  16°3578
 4638  17°4277 
 3432  18°5058 
 1010  19°8536 
 10°6166  20°4917 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 3550 - El Pan.

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 1°3550 11°1981 
 6061   12°3586
 3°9992  13°2638 
 5556  14°9273 
 4548  15°0809 
 6°0492  16°9446
 6145  17°7403 
 1112  18°6245 
 0715  19°2129 
 10°9576  20°8422 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes. También puede reflejar relaciones estables, acuerdos o un deseo de seguridad emocional.

Un anillo brillante o bien ajustado sugiere confianza y metas claras; uno roto, perdido o ajeno puede señalar dudas, miedo al compromiso o tensiones en vínculos.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; anuncia recursos y estabilidad.

Si El Pan está fresco, sugiere prosperidad; si está duro o escaso, señala carencias.