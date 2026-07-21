Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2616 (Anillo) y las letras son: A E T W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

1° 2616 11° 8432 2° 9003 12° 6281 3° 1572 13° 0630 4° 6703 14° 1224 5° 5822 15° 2404 6° 7963 16° 3578 7° 4638 17° 4277 8° 3432 18° 5058 9° 1010 19° 8536 10° 6166 20° 4917

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 3550 - El Pan.

1° 3550 11° 1981 2° 6061 12° 3586 3° 9992 13° 2638 4° 5556 14° 9273 5° 4548 15° 0809 6° 0492 16° 9446 7° 6145 17° 7403 8° 1112 18° 6245 9° 0715 19° 2129 10° 9576 20° 8422

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes. También puede reflejar relaciones estables, acuerdos o un deseo de seguridad emocional.

Un anillo brillante o bien ajustado sugiere confianza y metas claras; uno roto, perdido o ajeno puede señalar dudas, miedo al compromiso o tensiones en vínculos.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; anuncia recursos y estabilidad.

Si El Pan está fresco, sugiere prosperidad; si está duro o escaso, señala carencias.