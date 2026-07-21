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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7761 (Escopeta) y las letras son: B C D J.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 21 de julio

 1°7761 11°8202 
 6040  12°4468
 3°7243  13°7966 
 7523  14°3416 
 3226  15°0982 
 6°6924  16°4577
 2927  17°9613 
 1204  18°6866 
 9533  19°4061 
 10°5629  20°0816 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 21 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 21 de julio. A la cabeza salió el número 7706 - Perro.

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 1°7706 11°5783 
 7804   12°4497
 3°3329  13°3463 
 2122  14°2867 
 5263  15°1745 
 6°9233  16°7959
 1961  17°3621 
 1749  18°1247 
 2487  19°6334 
 10°5189  20°5746 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele simbolizar defensa, poder y la necesidad de protegerte de amenazas reales o percibidas.

Si la empuñas, refleja impulsividad o enojo contenido; si la sostiene otra persona, advierte de conflictos, presión externa o temor a perder el control.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y amistad; indica apoyo incondicional o la necesidad de confiar en tu intuición.

Si el Perro es cariñoso, anuncia armonía y vínculos sólidos; si está agresivo o te persigue, puede reflejar conflictos, traiciones o miedos.