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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3636 (La Manteca) y las letras son: A D K L.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio

 1°3636 11°0652 
 6790  12°7930
 3°2391  13°4695 
 7713  14°4743 
 2053  15°2376 
 6°7655  16°4598
 7177  17°7154 
 1339  18°7212 
 1256  19°2933 
 10°5797  20°5109 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 2 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 8196 - Marido.

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 1°8196 11°1199 
 7737   12°9238
 3°3199  13°7587 
 8602  14°7011 
 0553  15°6249 
 6°1320  16°8125
 4182  17°5381 
 4923  18°1836 
 9882  19°0981 
 10°9624  20°1314 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele simbolizar abundancia, nutrición y placer sencillo, señalando comodidad material o deseo de cuidarte.

También puede alertar sobre excesos o situaciones resbaladizas; si está rancia o derretida, indica desperdicio o tensiones en el hogar.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con Marido suele reflejar cómo percibes la relación: amor, apoyo y seguridad, o necesidad de diálogo y mayor cercanía.

Si el sueño es tenso, puede señalar miedos a la traición, distancia emocional o cambios; también simboliza tu lado protector y decidido.