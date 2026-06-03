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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3636 (La Manteca) y las letras son: A D K L.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 2 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 8196 - Marido.
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Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca suele simbolizar abundancia, nutrición y placer sencillo, señalando comodidad material o deseo de cuidarte.
También puede alertar sobre excesos o situaciones resbaladizas; si está rancia o derretida, indica desperdicio o tensiones en el hogar.
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con Marido suele reflejar cómo percibes la relación: amor, apoyo y seguridad, o necesidad de diálogo y mayor cercanía.
Si el sueño es tenso, puede señalar miedos a la traición, distancia emocional o cambios; también simboliza tu lado protector y decidido.