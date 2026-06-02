La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5355 (La Música) y las letras son: A I T X.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio

1° 5355 11° 3220 2° 7669 12° 3045 3° 0072 13° 8382 4° 4422 14° 2459 5° 1499 15° 3450 6° 2248 16° 4152 7° 8331 17° 9213 8° 6077 18° 8831 9° 5355 19° 1427 10° 1210 20° 9420

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 2 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 3037 - El Dentista.

1° 3037 11° 5936 2° 5734 12° 1862 3° 9083 13° 4788 4° 2269 14° 9014 5° 1716 15° 1868 6° 0581 16° 8003 7° 1462 17° 0517 8° 2141 18° 7414 9° 4085 19° 7161 10° 8531 20° 2032

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música suele reflejar tu estado emocional y tu necesidad de armonía. Puede señalar creatividad, inspiración y ganas de expresar lo que callas.

Si la música suena clara y agradable, apunta a bienestar y vínculos positivos; si es disonante o muy alta, alerta sobre estrés, confusión o relaciones que requieren ajuste.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele indicar la necesidad de atender asuntos pendientes, cuidar tu salud o tu imagen y aceptar pequeñas molestias para mejorar.

También refleja vulnerabilidad y control: abrir la boca implica confianza. Si el sueño es tenso, sugiere miedo a juicios; si es tranquilo, habla de alivio y autocuidado.