En esta noticia

La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5355 (La Música) y las letras son: A I T X.

Te puede interesar

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias internacionales

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio

 1°5355 11°3220 
 7669  12°3045
 3°0072  13°8382 
 4422  14°2459 
 1499  15°3450 
 6°2248  16°4152
 8331  17°9213 
 6077  18°8831 
 5355  19°1427 
 10°1210  20°9420 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 2 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 3037 - El Dentista.

Te puede interesar

Baño de pies con vinagre de manzana: los beneficios y cómo es la forma correcta de realizarlo
 1°3037 11°5936 
 5734   12°1862
 3°9083  13°4788 
 2269  14°9014 
 1716  15°1868 
 6°0581  16°8003
 1462  17°0517 
 2141  18°7414 
 4085  19°7161 
 10°8531  20°2032 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

Te puede interesar

Adiós al papel higiénico en 2026: la nueva tendencia para los baños que ya es tendencia en todo el mundo

Te puede interesar

Avena nocturna: cómo elaborar el desayuno ideal que proporciona nutrientes, es una fuente de antioxidantes y energía y es beneficioso para el corazón

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música suele reflejar tu estado emocional y tu necesidad de armonía. Puede señalar creatividad, inspiración y ganas de expresar lo que callas.

Si la música suena clara y agradable, apunta a bienestar y vínculos positivos; si es disonante o muy alta, alerta sobre estrés, confusión o relaciones que requieren ajuste.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele indicar la necesidad de atender asuntos pendientes, cuidar tu salud o tu imagen y aceptar pequeñas molestias para mejorar.

También refleja vulnerabilidad y control: abrir la boca implica confianza. Si el sueño es tenso, sugiere miedo a juicios; si es tranquilo, habla de alivio y autocuidado.