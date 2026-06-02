En esta noticia
La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2803 (San Cono) y las letras son: L P Q Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio
|1°
|2803
|11°
|2734
|2°
|3070
|12°
|8780
|3°
|7491
|13°
|3262
|4°
|5931
|14°
|4185
|5°
|9998
|15°
|4230
|6°
|8833
|16°
|6626
|7°
|0282
|17°
|0513
|8°
|7785
|18°
|0370
|9°
|9183
|19°
|5596
|10°
|5905
|20°
|3335
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 2 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 5807 - Revolver.
|1°
|5807
|11°
|0820
|2°
|4612
|12°
|0777
|3°
|0485
|13°
|1809
|4°
|2751
|14°
|0913
|5°
|6877
|15°
|1900
|6°
|3341
|16°
|1732
|7°
|5228
|17°
|0609
|8°
|2358
|18°
|7126
|9°
|5725
|19°
|5286
|10°
|2060
|20°
|7066
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono suele simbolizar fe, protección y esperanza en tiempos difíciles. Indica que buscas guía espiritual para superar obstáculos.
También se asocia con la suerte y la prosperidad, incluso en el dinero o juegos de azar. El sueño invita a actuar con responsabilidad y gratitud por las oportunidades.
¿Qué significa soñar con revolver?
Soñar con un revólver suele reflejar tensión interna, necesidad de defensa o sensación de amenaza. También puede señalar conflictos pendientes y el impulso de retomar el control.
Si el arma está descargada o falla, sugiere impotencia o falta de recursos. Si tú disparas, advierte sobre decisiones impulsivas y consecuencias que exigen cautela.