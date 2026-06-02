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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2803 (San Cono) y las letras son: L P Q Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio

 1°2803 11°2734 
 3070  12°8780
 3°7491  13°3262 
 5931  14°4185 
 9998  15°4230 
 6°8833  16°6626
 0282  17°0513 
 7785  18°0370 
 9183  19°5596 
 10°5905  20°3335 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 2 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 5807 - Revolver.

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 1°5807 11°0820 
 4612   12°0777
 3°0485  13°1809 
 2751  14°0913 
 6877  15°1900 
 6°3341  16°1732
 5228  17°0609 
 2358  18°7126 
 5725  19°5286 
 10°2060  20°7066 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele simbolizar fe, protección y esperanza en tiempos difíciles. Indica que buscas guía espiritual para superar obstáculos.

También se asocia con la suerte y la prosperidad, incluso en el dinero o juegos de azar. El sueño invita a actuar con responsabilidad y gratitud por las oportunidades.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar tensión interna, necesidad de defensa o sensación de amenaza. También puede señalar conflictos pendientes y el impulso de retomar el control.

Si el arma está descargada o falla, sugiere impotencia o falta de recursos. Si tú disparas, advierte sobre decisiones impulsivas y consecuencias que exigen cautela.