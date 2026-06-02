La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2803 (San Cono) y las letras son: L P Q Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio

1° 2803 11° 2734 2° 3070 12° 8780 3° 7491 13° 3262 4° 5931 14° 4185 5° 9998 15° 4230 6° 8833 16° 6626 7° 0282 17° 0513 8° 7785 18° 0370 9° 9183 19° 5596 10° 5905 20° 3335

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 2 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 5807 - Revolver.

1° 5807 11° 0820 2° 4612 12° 0777 3° 0485 13° 1809 4° 2751 14° 0913 5° 6877 15° 1900 6° 3341 16° 1732 7° 5228 17° 0609 8° 2358 18° 7126 9° 5725 19° 5286 10° 2060 20° 7066

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele simbolizar fe, protección y esperanza en tiempos difíciles. Indica que buscas guía espiritual para superar obstáculos.

También se asocia con la suerte y la prosperidad, incluso en el dinero o juegos de azar. El sueño invita a actuar con responsabilidad y gratitud por las oportunidades.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar tensión interna, necesidad de defensa o sensación de amenaza. También puede señalar conflictos pendientes y el impulso de retomar el control.

Si el arma está descargada o falla, sugiere impotencia o falta de recursos. Si tú disparas, advierte sobre decisiones impulsivas y consecuencias que exigen cautela.