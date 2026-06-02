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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3853 (El Barco) y las letras son: B D M S.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 2 de junio

 1°3853 11°8711 
 6564  12°2539
 3°7733  13°1096 
 6028  14°1744 
 6651  15°0443 
 6°3745  16°1391
 9821  17°9442 
 1860  18°3439 
 1396  19°1611 
 10°7385  20°3673 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 2 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 2 de junio. A la cabeza salió el número 2164 - Llanto.

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 1°2164 11°0214 
 9169   12°5514
 3°9337  13°7678 
 7087  14°3752 
 6377  15°7102 
 6°9431  16°1298
 8322  17°6948 
 5458  18°6572 
 9882  19°4496 
 10°6622  20°5148 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco suele representar un proceso de cambio y el rumbo de tu vida; mar en calma indica seguridad y aguas agitadas revelan dudas o tensiones.

Si el barco zarpa anuncia inicios y oportunidades; si se hunde advierte miedos o pérdidas; pilotarlo simboliza control y ser pasajero sugiere dejarse guiar.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional: tu mente procesa tristeza, estrés o culpas reprimidas. También puede reflejar necesidad de consuelo o de expresar lo que has estado callando.

El contexto cambia el sentido: si el llanto trae alivio, indica sanación; si deja angustia, señala conflictos pendientes. Ver a otros llorar sugiere empatía o preocupación por alguien cercano.