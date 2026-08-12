Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3341 (El Cuchillo) y las letras son: A P R Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

1° 3341 11° 1289 2° 2358 12° 3687 3° 4859 13° 6134 4° 8200 14° 7991 5° 5658 15° 2627 6° 8563 16° 4073 7° 9780 17° 7710 8° 2706 18° 0416 9° 1387 19° 2129 10° 5155 20° 3322

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 9229 - San Pedro.

1° 9229 11° 7157 2° 0933 12° 8357 3° 3977 13° 3835 4° 7081 14° 3174 5° 2727 15° 4341 6° 0242 16° 4149 7° 1636 17° 7872 8° 7516 18° 9061 9° 4502 19° 2572 10° 2221 20° 9422

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, la necesidad de cortar con hábitos o relaciones y de fijar límites. También puede representar protección y autocontrol.

Si provoca miedo o daño, apunta a conflictos, tensión o posibles traiciones. Si lo manejas con calma, sugiere claridad, valentía y acciones firmes para resolver problemas.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar fe, guía espiritual y la búsqueda de respuestas. Puede señalar la necesidad de fortalecer valores, asumir responsabilidad o pedir ayuda en momentos de duda.

También puede aludir a puertas que se abren o cierran, decisiones importantes y el deseo de perdón. Si el sueño es sereno, augura paz interior; si es tenso, invita a revisar culpas y compromisos.