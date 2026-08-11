Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8259 (Las Plantas) y las letras son: I K P R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

1° 8259 11° 7482 2° 9688 12° 4465 3° 3201 13° 1737 4° 3003 14° 4461 5° 4727 15° 4878 6° 0416 16° 4514 7° 9159 17° 5863 8° 1619 18° 6296 9° 9631 19° 4232 10° 8078 20° 6070

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 7500 - Huevos.

1° 7500 11° 6142 2° 9655 12° 8086 3° 1416 13° 6596 4° 1714 14° 2082 5° 3647 15° 3836 6° 4162 16° 2022 7° 2349 17° 2757 8° 4085 18° 5417 9° 2448 19° 2113 10° 8721 20° 2490

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y esperanza. Si están verdes y fuertes, reflejan vitalidad, equilibrio y proyectos que florecen.

Cuando aparecen marchitas o secas, señala estancamiento o desgaste. Cuidarlas en el sueño indica que, con constancia, tus metas pueden prosperar.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, fertilidad y nuevos comienzos. Sugiere que algo valioso se está gestando y requiere cuidado para prosperar.

Si aparecen rotos, advierte fragilidad o expectativas frustradas. Si están enteros y frescos, augura oportunidades y buenos resultados.