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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8259 (Las Plantas) y las letras son: I K P R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

 1°8259 11°7482 
 9688  12°4465
 3°3201  13°1737 
 3003  14°4461 
 4727  15°4878 
 6°0416  16°4514
 9159  17°5863 
 1619  18°6296 
 9631  19°4232 
 10°8078  20°6070 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 7500 - Huevos.

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 1°7500 11°6142 
 9655   12°8086
 3°1416  13°6596 
 1714  14°2082 
 3647  15°3836 
 6°4162  16°2022
 2349  17°2757 
 4085  18°5417 
 2448  19°2113 
 10°8721  20°2490 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y esperanza. Si están verdes y fuertes, reflejan vitalidad, equilibrio y proyectos que florecen.

Cuando aparecen marchitas o secas, señala estancamiento o desgaste. Cuidarlas en el sueño indica que, con constancia, tus metas pueden prosperar.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, fertilidad y nuevos comienzos. Sugiere que algo valioso se está gestando y requiere cuidado para prosperar.

Si aparecen rotos, advierte fragilidad o expectativas frustradas. Si están enteros y frescos, augura oportunidades y buenos resultados.