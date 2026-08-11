La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2768 (Sobrinos) y las letras son: B P S T.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

1° 2768 11° 1722 2° 0114 12° 2891 3° 1687 13° 6325 4° 9092 14° 0212 5° 5600 15° 8431 6° 0369 16° 7474 7° 1081 17° 9424 8° 0193 18° 5979 9° 3305 19° 4366 10° 5559 20° 7983

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 6693 - Enamorado.

1° 6693 11° 2980 2° 0298 12° 2014 3° 2652 13° 0029 4° 0870 14° 2338 5° 7598 15° 6266 6° 2454 16° 6101 7° 8656 17° 6441 8° 9405 18° 6020 9° 3604 19° 4083 10° 7473 20° 4289

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar el vínculo familiar, el deseo de cuidar y la parte de ti que protege, guía o nutre nuevos proyectos.

Si aparecen alegres, indica armonía y apoyo; si están tristes o inquietos, puede señalar tensiones, responsabilidades pendientes o necesidad de poner límites.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión, o señalar que estás listo para abrirte al amor y a nuevas relaciones.

También puede advertir sobre idealizar a alguien o depender demasiado de la validación emocional; invita a equilibrar la ilusión con realismo y a fortalecer el amor propio.