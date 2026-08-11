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La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2768 (Sobrinos) y las letras son: B P S T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

 1°2768 11°1722 
 0114  12°2891
 3°1687  13°6325 
 9092  14°0212 
 5600  15°8431 
 6°0369  16°7474
 1081  17°9424 
 0193  18°5979 
 3305  19°4366 
 10°5559  20°7983 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 6693 - Enamorado.

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 1°6693 11°2980 
 0298   12°2014
 3°2652  13°0029 
 0870  14°2338 
 7598  15°6266 
 6°2454  16°6101
 8656  17°6441 
 9405  18°6020 
 3604  19°4083 
 10°7473  20°4289 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar el vínculo familiar, el deseo de cuidar y la parte de ti que protege, guía o nutre nuevos proyectos.

Si aparecen alegres, indica armonía y apoyo; si están tristes o inquietos, puede señalar tensiones, responsabilidades pendientes o necesidad de poner límites.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión, o señalar que estás listo para abrirte al amor y a nuevas relaciones.

También puede advertir sobre idealizar a alguien o depender demasiado de la validación emocional; invita a equilibrar la ilusión con realismo y a fortalecer el amor propio.