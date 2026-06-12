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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8722 (Loco) y las letras son: H P T T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

 1°8722 11°1513 
 4967  12°7791
 3°7666  13°1473 
 2907  14°2829 
 9502  15°1620 
 6°3129  16°0979
 4474  17°2150 
 4507  18°2404 
 1400  19°7785 
 10°1275  20°2163 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 8005 - Gato.

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 1°8005 11°3526 
 9954   12°1997
 3°6122  13°2181 
 1874  14°3077 
 8284  15°3771 
 6°6788  16°3094
 4934  17°9258 
 9259  18°3444 
 7887  19°1992 
 10°6613  20°3499 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco sugiere caos interno o miedo a perder el control; tu mente procesa tensiones y conductas desbordadas.

También puede simbolizar libertad y deseo de romper reglas, invitándote a ser espontáneo sin caer en impulsos imprudentes.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad; invita a escuchar tu voz interior y cuidar tus límites.

Según el contexto, puede alertar de engaños o anunciar buena suerte y creatividad; su color y actitud matizan el mensaje.