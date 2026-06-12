La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8722 (Loco) y las letras son: H P T T.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

1° 8722 11° 1513 2° 4967 12° 7791 3° 7666 13° 1473 4° 2907 14° 2829 5° 9502 15° 1620 6° 3129 16° 0979 7° 4474 17° 2150 8° 4507 18° 2404 9° 1400 19° 7785 10° 1275 20° 2163

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 8005 - Gato.

1° 8005 11° 3526 2° 9954 12° 1997 3° 6122 13° 2181 4° 1874 14° 3077 5° 8284 15° 3771 6° 6788 16° 3094 7° 4934 17° 9258 8° 9259 18° 3444 9° 7887 19° 1992 10° 6613 20° 3499

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco sugiere caos interno o miedo a perder el control; tu mente procesa tensiones y conductas desbordadas.

También puede simbolizar libertad y deseo de romper reglas, invitándote a ser espontáneo sin caer en impulsos imprudentes.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad; invita a escuchar tu voz interior y cuidar tus límites.

Según el contexto, puede alertar de engaños o anunciar buena suerte y creatividad; su color y actitud matizan el mensaje.