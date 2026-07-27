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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1488 (El Papa) y las letras son: L N X X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio

 1°1488 11°9948 
 3265  12°6304
 3°2851  13°8362 
 3230  14°8748 
 2420  15°7336 
 6°8901  16°1303
 5060  17°0230 
 2134  18°6854 
 5511  19°8444 
 10°4462  20°1526 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 27 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 5229 - San Pedro.

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 1°5229 11°2532 
 2793   12°3522
 3°0881  13°5447 
 5409  14°3025 
 5132  15°8898 
 6°7296  16°3019
 9974  17°5115 
 5697  18°1645 
 0789  19°0401 
 10°6031  20°5801 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo y búsqueda de sentido o perdón.

También puede indicar deseo de protección y orden moral; si hay tensión en el sueño, refleja conflicto con normas o sentimientos de culpa.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.