Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1488 (El Papa) y las letras son: L N X X.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 27 de julio

1° 1488 11° 9948 2° 3265 12° 6304 3° 2851 13° 8362 4° 3230 14° 8748 5° 2420 15° 7336 6° 8901 16° 1303 7° 5060 17° 0230 8° 2134 18° 6854 9° 5511 19° 8444 10° 4462 20° 1526

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 27 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 27 de julio. A la cabeza salió el número 5229 - San Pedro.

1° 5229 11° 2532 2° 2793 12° 3522 3° 0881 13° 5447 4° 5409 14° 3025 5° 5132 15° 8898 6° 7296 16° 3019 7° 9974 17° 5115 8° 5697 18° 1645 9° 0789 19° 0401 10° 6031 20° 5801

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo y búsqueda de sentido o perdón.

También puede indicar deseo de protección y orden moral; si hay tensión en el sueño, refleja conflicto con normas o sentimientos de culpa.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro suele simbolizar guía espiritual, apertura de caminos y la búsqueda de perdón o una segunda oportunidad. También puede señalar decisiones clave y la necesidad de actuar según tus valores.

Si aparece con llaves o ante una puerta, sugiere acceso a nuevas etapas y responsabilidad sobre tus elecciones. Puede reflejar deseo de protección, fe renovada o reconciliación contigo y con los demás.